شكرا لقرائتكم خبر عن «توفيق»: 60 ألف مواطن سجلوا على منصة «مصر الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود توفيق، الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية «فكسيد سليوشنز»، إن كوادر البحث والتطوير التي ننتهجها تصل إلى 25% من كوادر المجموعة، مشيرًا إلى أن 30% من الدخل يتم صرفه كميزانية من الدخل العام للمجموعة.

وأضاف «توفيق»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أننا كشركة وطنية نعمل على تأمين المعلومات منذ تأسيس المجموعة وشاركنا في تأسيس المعلومات لأكثر من كيان مالي كبير في مصر لرفع مستوى التأمين بشكل عام.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 60 ألف مواطن سجلوا على منصة مصر الرقمية خلال فترة وجيزة جدًا، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 35 ألف طلب إلكتروني تم عن طريق منصة مصر الرقمية وهو مؤشر على الاستيعاب يدل على ثقة المواطنين في استخدام منصة مصر الرقمية.