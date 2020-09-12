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شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة التنسيق الإلكتروني.. تعرف على جميع خدمات الموقع بالروابط (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يقدم موقعتنسيق القبول بالكليات والمعاهد عبر بوابة الحكومة المصرية لخريجى الثانوية العامة العديد من الخدمات اللازمة لطلاب الثانوية العامة من المراحل الثلاث الأولى والثانية والثالثة:
- وتعرض بوابة الثانوية العامة أيضًا حاليًا
نتائج التنسيق الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السرى.
- ويقدم أيضًا موقع تنسيق الثانوية العامة خدمة تسجيل اختبار القدرات، وهو مغلق الآن، ويمكنتك معرفة
نتائج اختبارات القدرات التي وردت حتى الآن عن طريق الضغط هنا.
- ويعرض موقع التنسيق الالكترونى 3 أدلة لقواعد التنسيق والقبول، الدليل الأول هو
دليل القبول بالكليات والمعاهدوالآخر هو دليل القبول بالمعاهد الخاصةوالثالث هو دليل اختبارات القدرات.
- وتقدم بوابة تنسيق الثانوية العامة بيانين بالحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد، الأول عن
المجموعة الأدبية نظام حديثوالآخر عنالمجموعة العلمية نظام حديث
- وتعرض بوابة الثانوية العامة لوحة شرف بأكثر من ألفين من أوائل الثانوية العامة لعام 2020، وعرضت قائمة بعدد594 من الطلاب
أوائل المجموعة الأدبيةحتى مجموع 402.5 درجة، وقائمة أخرى بعدد 784 من أوائل المجموعة العلمية شعبة علومالحاصلين على مجموع حتى 408.5 درجة، وقائمة ثالثة تضم 682 من أوائل المجموعة العلمية شعبة رياضةحتى مجموع 406 درجة.
- ويعرض موقع تنسيق الثانوية العامة أيضًا بيانات أرشيفية عن
الحدود الدنيا للكليات والمعاهد عن المجموعتين العلمية والأدبية من عام 2011 وحتى عام 2019.
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الوضع في مصر
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اصابات
100,708
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تعافي
82,473
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وفيات
5,607
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.