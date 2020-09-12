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بوابة التنسيق الإلكتروني.. تعرف على جميع خدمات الموقع بالروابط (صور)

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة التنسيق الإلكتروني.. تعرف على جميع خدمات الموقع بالروابط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم موقعتنسيق القبول بالكليات والمعاهد عبر بوابة الحكومة المصرية لخريجى الثانوية العامة العديد من الخدمات اللازمة لطلاب الثانوية العامة من المراحل الثلاث الأولى والثانية والثالثة:

تعرَّف على خدمات بوابة التنسيق الالكترونى.. النتائج وتسجيل الرغبات ودليل الطالب والأوائل
بوابة التنسيق الالكترونى.. شرح كيفية معرفة الرقم السرى
بوابة التنسيق الالكترونى.. تسجيل رغبات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الأولى والثانية
  • وتعرض بوابة الثانوية العامة أيضًا حاليًا

نتائج التنسيق الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السرى.

بوابة التنسيق الالكترونى.. نتائج تنسيق المرحلة الأولى ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية
  • ويقدم أيضًا موقع تنسيق الثانوية العامة خدمة تسجيل اختبار القدرات، وهو مغلق الآن، ويمكنتك معرفة

نتائج اختبارات القدرات التي وردت حتى الآن عن طريق الضغط هنا.

بوابة التنسيق الالكترونى.. نتائج اختبارات القدرات التى وردت حتى الآن
  • ويعرض موقع التنسيق الالكترونى 3 أدلة لقواعد التنسيق والقبول، الدليل الأول هو

دليل القبول بالكليات والمعاهدوالآخر هو دليل القبول بالمعاهد الخاصةوالثالث هو دليل اختبارات القدرات.

بوابة التنسيق الالكترونى.. دليل الطالب للقبول بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة ودليل اختبارات القدرات
  • وتقدم بوابة تنسيق الثانوية العامة بيانين بالحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد، الأول عن

المجموعة الأدبية نظام حديثوالآخر عنالمجموعة العلمية نظام حديث

بوابة التنسيق الالكترونى.. بيان الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للمجموعة الأدبية والعلمية شبعة العلوم وشعبة الرياضيات
  • وتعرض بوابة الثانوية العامة لوحة شرف بأكثر من ألفين من أوائل الثانوية العامة لعام 2020، وعرضت قائمة بعدد594 من الطلاب

أوائل المجموعة الأدبيةحتى مجموع 402.5 درجة، وقائمة أخرى بعدد 784 من أوائل المجموعة العلمية شعبة علومالحاصلين على مجموع حتى 408.5 درجة، وقائمة ثالثة تضم 682 من أوائل المجموعة العلمية شعبة رياضةحتى مجموع 406 درجة.

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بوابة التنسيق الالكترونى.. لوحة شرف بأسماء أوائل االمحموعة الأدبية وأيضًا أوائل المجموعة العلمية شعبة علوم بالإضافة إلى أوائل المجموعة العلمية شعبة رياضيات () النتائج وتسجيل الرغبات ودليل الطالب والأوائل
  • ويعرض موقع تنسيق الثانوية العامة أيضًا بيانات أرشيفية عن

الحدود الدنيا للكليات والمعاهد عن المجموعتين العلمية والأدبية من عام 2011 وحتى عام 2019.

بوابة التنسيق الالكترونى.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد من عام 2011 وحتى عام 2019 للشعبة العلمية والشعبة الأدبية

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    100,708

  • تعافي

    82,473

  • وفيات

    5,607

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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