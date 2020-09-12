شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: نحافظ على المواطنين بتنفيذ القانون ومنع المباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الأرض المبني عليها الأبراج المخالفة في المحافظة كانت من أجود الأراضي الزراعية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أن القليوبية تعد سلة غذاء للخضروات والفاكهة، وأراضيها من أجود الأراضي.

ولفت محافظ القليوبية إلى أنه تم بناء الأبراج المخالفة عقب 2011 دون مراعاة لأي شئ، والمسافة بين الأبراج لا تتجاوز 3 أو 4 أمتار، مردفا «نحافظ على المواطنين بتنفيذ القانون ومنع المباني المخالفة».