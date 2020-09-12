شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين يوضح خطورة البناء على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أن التعديات على الأراضى الزراعية شهدت زيادة ضخمة خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس بشكل كبير على انخفاض رقعة الأراضى الزراعية في مصر، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الشعب المصرى.

وأضاف رئيس تحرير جريدة الشروق، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تضرب بيد من حديد على الحيتان المتورطين في العديد من مخالفات البناء، خاصة أن هؤلاء الحيتان متورطون في نسبة كبيرة من المخالفات.

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ولفت رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن البناء على الأراضى الزراعية تسبب في بوار أجود أنواع الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حاسمة في مواجهة ملف التعديات، موضحا أن البناء العشوائى يؤدى إلى نمط حياة عشوائية ويصبح هناك ارض خصبة للتطرف.

ولفت عماد الدين حسين، إلى أن هناك مجموعة من التطورات التي شهدها ملف التصالح في مخالفات البناء خلال هذا الأسبوع بعد انخفاض أسعار التصالح، والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة وهو ما سيدفع إلى زيادة أعداد التصالح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.