شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى يوضح كيف ستدفع تسهيلات الحكومة المواطنين للتصالح فى المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير صحيفة الأهرام العربى، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أعلن عن عدة تسهيلات خاصة بالتصالح في مخالفات البناء على رأسها أصبح سعر المتر في الريف خلال التصالح في مخالفات البناء 50 جنيها، بجانب إعادة تسعير التصالح في المحافظات، وهو ما يؤكد أن الدولة حريصة على تشجيع المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة الأهرام العربى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد القتاح السيسى ورث تركة ثقيلة، ويتعامل بحسم مع القضايا والملفات الهامة، ومن بينها مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.

ولفت رئيس تحرير صحيفة الأهرام العربى، إلى أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية للمواطنين ستدفع الكثير من المصريين لتقديم طلبات التصالح، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على التصالح في مخالفات البناء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.