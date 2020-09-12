شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المناعة يشيد باهتمام الرئيس بقطاع الصحة خلال أزمة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع الصحة أتى بثماره خلال أزمة كورونا، وساعد الدولة في النجاح في السيطرة على هذا الفيروس المستجد.

وأضاف رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق العديد من المبادرات من أجل القضاء على الأمراض المزمنة، وهذا كان له أثر كبير فى تقليل أعداد الوفيات بفيروس كورونا، لأن كورونا يكون له تاثير خطير على أصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن الدولة المصرية قامت بتوزيع المرضى بالفيروس على العديد من المستشفيات من أجل أن تستوعب المستشفيات المصابين بهذا الفيروس، ولم نجد أي عجز لدى المستشفيات في استقبال المرضى، على عكس ما حدث في دول أوروبا التي شهدت عجزا كثيرا في استقبال المصابين بالفيروس.

