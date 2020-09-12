شكرا لقرائتكم خبر عن هانى يونس: الحكومة تسير بخطى ثابتة لحل ملفات ومشاكل سنوات ماضية والان مع تفاصيل الخبر
وتابع هاني يونس: "بنهاية هذا العام سنقضي بشكل كامل على العشوائيات غير الآمنة"، وأكمل: "كان لدينا أزمة كبيرة في الكهرباء ولكن أصبح لدينا فائض كبير في الكهرباء، وكما تمكنا من القضاء على أزمة طوابير العيش".
ولفت هاني يونس: "الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لحل ملفات ومشاكل سنوات ماضية".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر هانى يونس: الحكومة تسير بخطى ثابتة لحل ملفات ومشاكل سنوات ماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.