شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تستجيب لوالد الطفلة مكة وتوجه بعلاجها على نفقة الدولة بالتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج الطفلة مكة التي تبلغ من العمر عامين، وتعاني منذ ولادتها باعوجاع فى كفوف يديها الاثنين وتحتاج إلى إجراء عملية.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه فور نشر الاستغاثة بجريدة الخليج 365، تم التواصل مع أيمن أحمد جنيدي والد الطفلة مكة، حيث تم توجيهها إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لتوقيع الكشف عليها و إجراء الفحوصات اللازمة، غدًا الأحد، حيث سيتم التنسيق لإجراء عملية جراحية لها حسب ما تتطلبه حالتها علي نفقة الدولة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه فى العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تستجيب لوالد الطفلة مكة وتوجه بعلاجها على نفقة الدولة بالتأمين الصحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.