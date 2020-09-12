شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال" لعام 2020 ، والتى تجرى فعالياتها بمقر النقابة العامة للمهندسين للعام الثاني على التوالي، ويشارك فيها فريق النقابة ضمن 8 فرق تتنافس على الفوز بالكأس.

شارك بالافتتاح الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، والمهندس مؤمن شفيق عضو الأعلى للنقابة والمشرف العام على البطولة، والعميد وجدي لمعي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للشطرنج، والحكم الدولي العميد سعيد حسنين، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد.

وخلال الافتتاح، رحّب نقيب المهندسين بجميع الفرق المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن النقابة يسعدها تنظيم هذه البطولة للعام الثاني، بعد توقف الأنشطة الرياضية لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في البطولة.

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وبدوره أشاد الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج بنقابة المهندسين، مؤكدًا حرص الاتحاد على استمرار التعاون مع النقابة، وقال: "نتطلع لاستمرار التعاون بين الاتحاد والنقابة".

ووجه رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الشكر للمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، على استضافة النقابة للبطولة، كما وجه الشكر للمهندس مؤمن شفيق، المشرف العام على البطولة، لمجهوده في تنظيم البطولة، وتوفير كل سبل إنجاحها.

وقال المهندس مؤمن شفيق، المشرف العام على البطولة، والمدير التنفيذى لنادي الشطرنج: "إن البطولة تُقام تحت رعاية نقابة المهندسين بالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج، مشيرًا أن فعالياتها ستستمر لمدة 5 أيام، خلال الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر، ويلتزم جميع المشاركين فيها بالإجراءات الاحترازية الكاملة لفيروس كورونا. وأضاف: "تم تقسيم الفرق المتنافسة في البطولة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى فرق: نقابة المهندسين ومصر للتأمين وجزيرة الورد وسموحة، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: الشرقية للدخان ومنتخب الناشئين والحوار والسكة الحديد، ويصعد للدور قبل النهائي الفريقان: الأول والثاني من كل مجموعة، ويلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، والفائزان في المباراتين يصعدان للمباراة النهائية التي ستقام يوم 16 سبتمبر الجاري.