مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لدعم متضرري السيول في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق في محنته الحالية.

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية، إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.

وأعرب المسئولون في السودان، عن عميق الشكر والامتنان للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد في أصله جسر للمحبة والترابط التاريخي بين مصر والسودان.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور مصر المحوري باعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة دول القارة السمراء، خاصة في أوقات المحن والأزمات.