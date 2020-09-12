لم يعلنوا الأسعار.. إحالة أصحاب 26 معرض سيارات بـ6 محافظات إلى النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن الجهاز أحال أصحاب 26 معرضًا لبيع السيارات بمحافظات كفرالشيخ وبورسعيد والفيوم وبني سويف وأسوان والدقهلية، إلى النيابة العامة؛ بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، بالمخالفة لنصوص المواد 4 و5 و7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضمانًا لحقوق المستهلكين في مجال التعاقد عن بُعد على الخدمات والسلع.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان رسمي، أنه تم ضبط 26 معرض سيارات لم تلتزم بتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة المختصة، استكمالًا للحملات التي بدأها جهاز حماية المستهلك لضبط العمل بمعارض السيارات.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإحالة جاءت في ضوء مخالفة مديري الصفحات للمواد أرقام 4 و7 و9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكل ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

وتابع سمير بأن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات، وحتى منصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها؛ لا سيما إن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة إلكترونية، مؤكدًا استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

ويدعوالجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب: 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية، جهاز حماية المستهلك.​