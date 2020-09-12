التخصيص بالقرعة وأقل متر بـ835 جنيهًا.. غدًا شراء كراسات شروط أراضي الإسكان الاجتماعي بـ11 مدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في طرح كراسات شروط أراضي الإسكان الإجتماعي ببنك التعمير والإسكان غدًا الأحد الموافق 13 سبتمبر، على أن يبدأ تقديم استمارات الحجز بداية من 15 سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل.

وينشر (الخليج 365) أسعار الأراضي، وتفاصيل التقديم في هذه القرعة والحصول على قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي جاءت على النحو التالي:

المواصفات وطريقة التقديم:

يصل عدد الأراضي المطروحة للحجز 3098 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 209 أمتار وحتى 287 مترًا مربعًا، في 11 مدينة جديدة وهم (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة).

يتم الحجز عن طريق شراء كراسة الشروط من بنك التعمير والإسكان بداية من غدٍ الأحد، على ان يتم تقديمها مرة أخرى بعد ملء البيانات وسداد جدية الحجز بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وبعد انتهاء فترة الحجز سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء القرعة بشكل منفصل في كل مدينة حيث تتم عمليات التخصيص بنظام القرعة العلنية.

الأسعار:

في مدينة برج العرب الجديدة، سيتم طرح 266 قطعة أرض إسكان اجتماعي، حيث حددت لجنة التسعير سعرين للأراضي في هذه المدنية وهما 965 جنيهًا و1135 جنيهًا للمتر.

وفي مدينة دمياط الجديدة سيتم طرح 22 قطعة أرض بمساحة 209 أمتار، بسعر 5115 جنيهًا للمتر، كما سيتم طرح 100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة بسعر 1760 جنيهًا للمتر، بينما سيتم طرح 73 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، بسعر 835 جنيهًا للمتر بمنطقة الـ55 فدان ويعتبر هذا أقل سعر الأراضي المطروحة للحجز.

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كما سيتم طرح 38 قطعة أرض بمدينة طبية الجديدة، بمساحة 209 أمتار مربعة بسعر 1300 جنيه للمتر.

نظام السداد:

- يتم سداد مقدم الحجز، 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقداً أو بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع).

- يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

شروط الحجز:

وشملت شروط الحجز، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

كما لا بد ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).

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