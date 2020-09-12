​ وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون الزراعي وتبادل الخبرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، اليوم السبت، التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية والخبرات في مجال إنتاج التقاوي والمعدات والبحوث الزراعية بين البلدين، وتنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق مع نظيره البيلاروسي خلال زيارته لمصر مع رئيس بيلاروسيا في فبراير الماضي.

وأكد القصير، اليوم السبت، أن المعدات البيلاروسية لها سمعة طيبة في السوق المصري، وأن هناك تعاون قائم بالفعل في هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري والشركات العاملة بيلاروسيا، وهناك عدد من المعارض للمعدات البيلاروسية الزراعية تم إنشائها في عدد من المدن المصرية، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أهمية إنشاء مراكز لصيانة هذه المعدات حتى يكون هناك استفادة قصوى من هذا التعاون.

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وأشار السفير البيلاروسي، إلى أن مصر تمثل حجر الزاوية بمنطقة الشرق الأوسط ونافذة للانطلاق نحو أفريقيا، مؤكدًا أن هناك تعاون قائم بالفعل بين وزارة الإنتاج الحربي وبعض الشركات العاملة ببيلاروسيا في هذا المجال، كما أن بلاده ترغب في توسيع علاقات التعاون مع مصر في قطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوي والبحوث الزراعية.

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