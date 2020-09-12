​الإمام الأكبر يهنئ طلاب الأزهر بحصولهم على المركز الأول عالميًا بمسابقة "إيناكتس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



هنأ فضلية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، طلاب جامعة الأزهر، لحصولهم على المركز الأول عالميًا بمسابقة (إيناكتس) لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية، ممثلين عن مصر، بعد تفوقهم على أكثر من 32 دولة مشاركة.

وكتب الطيب - في تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) - "خالصُ التهنئة لأبنائي وبناتي طلاب جامعة الأزهر لحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة (إيناكتس) لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية، أدعو الله أن يوفقهم لتطويع العلم في خدمة وطنهم والإنسانية".

Advertisements

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الأزهر بمسابقة "إيناكتس" الدولية لريادة الأعمال، بعد أن تمكن الفريق من الفوز بالمنافسة المحلية متفوقًا علي أكثر من 56 جامعة مصرية حكومية وخاصة، وهو ما أهله لتمثيل مصر عالميًا ليحقق لقب بطل العالم في تلك المسابقة الدولية، متفوقًا على فرق من كندا وأمريكا وألمانيا والصين والعديد من الدول الأخرى، والتي بلغ عدد فرقها 32 فريقا، يمثلون أعرق الجامعات العالمية.

ويهدف مشروع فريق "إيناكتس الأزهر" الذي نفذه أكثر من 106 طلاب أزهريين، إلى إيجاد طرق مبتكرة لتحويل قشر الجمبري غير المستخدم في قرية (شكشوك) بمحافظة الفيوم، لإنتاج 5 منتجات رئيسية (التوابل، الأسمدة العضوية، الماسكات الطبية، مزارع جمبري، فلاتر عضوية) فضلًا عن تنقية البحيرة، والتي تم استخدامها لحماية أكثر من 1500 طبيب، واستطاع الفريق تمكين أكثر من 800 سيدة بالقرية للحصول على عمل دائم لأسرهم بعد مجموعة من عمليات البحث والتطوير، كما تمكن المشروع من تقليص نسبة البطالة في القرية ورفع الدخل للأسر بنسبة 320%، وتقليل نسبة التسرب من التعليم لأكثر من 1300 طالب في المراحل التعليمية المختلفة.

​