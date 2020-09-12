نشرة الحوادث المسائية.. إخلاء سبيل صالح جمعة والمؤبد لبديع بـ"أحداث برج العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

إخلاء سبيل صالح جمعة في قضية دهس شاب بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بإخلاء سبيل صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، بضمان محل إقامته في واقعة دهس شاب بسيارته في شارع النيل بالجيزة.

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الداخلية: مواصلة استقبال خريجي الحقوق حتى الخميس المقبل (فيديو)

تواصل أكاديمية الشرطة استقبال خريجى كلية الحقوق للتقديم بقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، حتى الخميس المقبل.

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مصدر أمني: فيديو إطلاق النيران على الشرطة لوقف هدم المنازل منذ 3 سنوات

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة مقطع فيديو إطلاق الأهالي النيران على الشرطة، اعتراضًا على هدم منازلهم بسوهاج.

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"شبشب وتي شيرت" آخر ما تبقى من طفل غرق في ترعة المنصورية

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لقي طفل مجهول الهوية مصرعه غرقا بترعة المنصورية جنوب الجيزة، اليوم السبت.

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الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 1851 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة

واصلت وزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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كيف أنقذ شاب شقيقته التي حملت سفاحًا من أبيها في الجيزة؟

"إلحقني يا أخويا أنا في مصيبة".. لم يتردد الثلاثيني في مد يد العون لشقيقته الصغرى. قطع الشاب مسافة ليست بالقصيرة من إمبابة شمال محافظة الجيزة إلى مركز الصف جنوب المحافظة لتلقي الأخت بكرة اللهب بين يديه في واقعة هزت أرجاء البلدة.

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السجن المؤبد لـ"بديع" و11 آخرين و3 سنوات لـ 57 متهمًا في "أحداث اقتحام قسم العرب"

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بمعاقبة كلا من "محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ومصعب عصام، وعبدالله محمد، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد سعد، وإبراهيم جابر، وعلي السيد، وأشرف مصطفي، وحسن فرج، وحسام محمد، بالسجن المؤبد.

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