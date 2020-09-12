صالح جمعة يغادر قسم قصر النيل بعد إخلاء سبيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

غادر صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى قسم شرطة قصر النيل، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله، في قضية اتهامه بدهس شاب في الجيزة.

أمرت نيابة الجيزة، في وقت سابق، بإخلاء سبيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بضمان محل إقامته في واقعة دهس شاب بسيارته في شارع النيل بالجيزة، بعد تصالحه مع الشاب.

وصدم "جمعة"، في مارس الماضي، الشاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، وفر هاربًا، فيما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من مستشفى خاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بفندق شهير، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة اللاعب صالح جمعة.

الجدير بالذكر أن نيابة القاهرة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل صالح جمعة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بالتسبب في تهشيم سيارتين أثناء قيادته سيارته بمنطقة الزمالك، لكن لم يخل سبيله للتحقيق معه في قضية دهس الشاب في الجيزة.