الحارس الخائن والمال كلمة السر.. حل لغز مقتل خليجية داخل شقتها بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت التحريات الأولية لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل سيدة تحمل جنسية دولة عربية داخل شقتها بمنطقة الطالبية.

وتبين أن السرقة هي الدافع وراء ارتكاب الجريمة، وتوصلت جهود البحث إلى أن المشتبه به الرئيسي هو حارس العقار بعد هروبه في توقيت متزامن لاكتشاف الجريمة.

كاميرات المراقبة ومعاينة منافذ الدخول والخروج من مسرح الجريمة أيدت نتيجة الفحص لتتجه أصابع الاتهام إلى الحارس وتم إيفاد مأمورية بضبطه.

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تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وفرضت كردونا بمحيط العقار تزامنا مع وصول المعمل الجنائي، للوقوف على ملابسات الواقعة.



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث موجهالتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة وسماع أقوال الجيران، لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط الجاني.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله للواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.