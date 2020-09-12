في ظروف غامضة.. العثور على خليجية مقتولة داخل شقتها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية، مقتولة داخل شقتها.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها.

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وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وفرضت كردونا بمحيط العقار تزامنا مع وصول المعمل الجنائي، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث موجها بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة وسماع أقوال الجيران، لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط الجاني.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله للواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.