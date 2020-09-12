تأجيل محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة أخبار كاذبة لـ١٧ سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:



أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة (الدائرة 10)، والمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 17 سبتمبر؛ لعدم إحضار المتهمة من محبسها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة من 22 أبريل الماضي وحتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم شرطة ذالمعادي؛ أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، ادعت فيها كذباً بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.



وذكر أن المتهمة سبّت بطريق النشر موظفًا عامًا (رئيس مباحث منطقة سجون طرة) بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه، واستخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.



وأشار أمر الإحالة أن المتهمة حال كونها "عائدة" أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم شرطة بالتعدي عليه بالقول لفظاً وبالتهديد وعيداً حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.