الداخلية: ضبط مالك قاعة في الشرقية لإقامته عرس جماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك قاعة أفراح كائنة ببندر بلبيس بالشرقية، لإقامة حفل عرس داخل قاعته، وسط تواجد للأهالي.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، أنه الأمن ضبط مالك القاعة، لمخالفته قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجمعات.

وأبعد الأمن المواطنين عن محيط القاعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك القاعة، وعرضه على النيابة العامة.