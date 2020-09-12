الداخلية: مواصلة استقبال خريجي الحقوق حتى الخميس المقبل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل أكاديمية الشرطة استقبال خريجى كلية الحقوق للتقديم بقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، حتى الخميس المقبل.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، فيديو يبرز التدريبات التى يتلقوها و الاحترافية الشديدة فى منظومة التدريب والتطوير داخل مصنع الأبطال

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يذكر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة ، عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2020، للحاصلين على مجموع 65%.

ويتم قبول الحاصلين على ليسانس الحقوق وبعض التخصصات الجامعية الأخرى، وفقا لاحتياجات الوزارة في قسم الضباط المتخصصين.