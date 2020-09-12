مصر | قرارات مهمة للنيابة بشأن مقتل سيدة خليجية داخل شقتها بفيصل

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرارات مهمة للنيابة بشأن مقتل سيدة خليجية داخل شقتها بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقتولة داخل شقتها بمنطقة فيصل بالطالبية

فيما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، لضبط المتهم، وكانت كشفت التحريات، أن حارس العقار وراء مقتل السيدة لسرقتها.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية داخل شقتها، بنطاق القسم.

إنتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ برئاسة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها لسماع أقواله حول الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.