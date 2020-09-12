مصر | سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات مقتل سيدة تحمل الجنسية العربية داخل شقتها بمنطقة فيصل، غرب محافظة الجيزة، إذ تبين أن السرقة الدافع وراء قتلها، وتورط حارس العقار سكنها في الجريمة، وهروبه بعد ارتكابها.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية، مقتولة داخل شقتها، بمنطقة فيصل، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية داخل شقتها، بنطاق القسم.

إنتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ برئاسة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها لسماع أقواله حول الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.