شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أمين الحزب الوطني المنحل تتقدم للكشف الطبى للترشح لـ«النواب» بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت اليوم ابتسام أمين هرون لتوقيع الكشف الطبى للترشح لمجلس النواب عن دائرة مركز الخارجة بالوادي الجديد، وتعد أول مرشح يعلن عن نيته الترشح والتقدم للكشف الطبى بالوادى الجديد.

وحصلت «المصرى اليوم» على صورة خطاب الكشف الطبى المرشحة المحتملة للبرلمان والتى لم تفصح حتى الآن عن ترشحها كونها مستقلة أم عن حزب الغد بعد انضمامها لعضوية الحزب مطلع العام الحالي.

يذكر أن ابتسام أمير هرون، زوجة امين الحزب الوطني المنحل عقب أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وشغلت العديد من المواقع القيادية ومنها عضو مجلس محلي سابق بالوادي الجديد ،ونائب رئيس مدينة باريس سابقائ ،ورئيس قري ناصر الثورة سابقًا ،ورئيس لجنة الطفولة والأمومة بالمجلس المحلي سابقًا ،وعضو مجلس إدارة جمعية بناء المساكن بالوادي الجديد.

فضلا عن كونها إحدى سيدات الواحات التي تمام لقرية بولاق بمركز الخارجة ،حيث تتميز هذه القرية بالترابط بين عائلاتها وارتفاع مستوى التعليم والثقافة.