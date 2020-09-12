شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح عطل بخط الطرد للصرف الصحي في طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجحت الوحده المحليه لمركز ومدينة طوخ بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى في التحكم في تسريب مياه اسفل نفق الشهيد بطوخ وتم السيطرة على المياه وشفطها واصلاح العطل. قال احمد الوزيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ، انه فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة طوخ بلاغا يفيد بوجود تجمع مياة داخل نفق الشهيد بطوخ على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ ومسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم كسح المياة من أسفل النفق وفتح حركة المرور وتم صيانة العطل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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