شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 36 قرار إزالة بسوق العصر العشوائي في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن عادل عبدالفتاح، رئيس حى العرب ببورسعيد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بسوق العصر العشوائي الواقع في شارع شهداء القنال. ضمت الحملة الإدارات المعنية بالحى وهي ( الأشغالات – الإملاك – المتابعة – الشؤون القانونية – الصيانة ). وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٣٦ قرار ازالة لمباني مخازن ومحلات تمهيدا لإقامة سو، مقامة على اراضي الدولة وبدون ترخيص والقضاء تماما على السوق العشوائي تمهيدا لإقامة سوق حضارى. تأتي الحملة بهدف ازالة الأسواق العشوائية بجميع مناطق الحى تفعيلا للقرار الصادر بهذا الشأن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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