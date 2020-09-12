شكرا لقرائتكم خبر عن «الملا» يتفقد مشروعات تخزين المنتجات البترولية بـ«السخنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المشروعات البترولية الجديدة بمنطقة العين السخنة، والتى تأتى ضمن برنامج الوزارة لتطوير البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية، وشملت الجولة مشروع محطة سونكر للصب السائل التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة والتى يجرى الانتهاء من تنفيذها بتكلفة استثمارية ٢٣٥ مليون دولار كواحدة من أهم المراكز الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الأحمر لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية.

وأوضح الملا، خلال جولته، أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجية قومية على تطوير بنية أساسية وتسهيلات بترولية متميزة لمصر على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط من خلال عدة مشروعات استراتيجية تسهم بدور فعال في تأمين جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المستوردة وتعزز من استعداد مصر ومقوماتها التنافسية لتصبح مركزاً محورياً لتداول وتجارة البترول والغاز في المنطقة، وأن مشروع سونكر يعد إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية البترولية في هذا المجال. وأضاف أن قطاع البترول يمتلك أيضاً عدة مشروعات تعزز هذا التوجه من أهمها المركز الاستراتيجى لتداول وتخزين الخام والمنتجات البترولية الذي تمت إقامته بمنطقة سوميد، وميناء الحمراء على البحر المتوسط لشحن وتداول وتخزين البترول الخام والذى افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أحدث تسهيلاته الشهر الماضى.

كما تفقد الملا، خلال جولته بمحطة سونكر، منطقة التخزين الاستراتيجية بالمشروع التي تضم مستودعات تخزين استراتيجى للسولار والبوتاجاز بقدرة تخزينية ١٠٠ ألف متر مكعب من السولار و١٥٠ ألف متر مكعب من البوتاجاز، كما يضم المشروع ٣ خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار.