شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لفنيي الأشعة بمستشفيات التأمين الصحي في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء الدورة التدريبية لفنيي الأشعة بمستشفيات الهيئة في بورسعيد، من اليوم السبت الموافق١٢ /٩ وتستمر حتى ٢٠ /٩، بواقع ٤ أيام تدريب نظري، و٥ أيام تدريب عملي على أجهزة الأشعة بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بحضور مستشار وزيرة الصحة والسكان للاشعه د/محمد فوزي.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على رفع كفاءة الكوادر الطبية من العاملين بفرع الهيئة ببورسعيد، ومواكبة آخر المستجدات الطبية وتدريبهم عليه، بهدف تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.