شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الطبية المصرية تواصل أعمال الإغاثة لإزالة آثار السيول في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل البعثة الطبية الموفدة من وزارة الصحة والسكان، أعمالها في السودان بعد تعرض الشعب السوداني إلى أزمة الفيضانات والتي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة.

وقالت الوزارة، أن البعثة المصرية تواصل أعمال المساعدات والإغاثة ورش المبيدات في المناطق التي توجد بها مستنقعات مياه في معسكرات الأهالي بأكثر أربع مناطق تضررًا من السيول والفيضانات بدولة السودان الشقيقة.

كانت توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ،على رأس وفد طبي رفيع المستوى إلى دولة السودان الشقيقة، الثلاثاء الماضي لتقديم الدعم الطبي اللازم للدولة الشقيقة، لمساندتها في مواجهة السيول التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تترأس وفدًا طبيًا يضم ٢٠ طبيبًا من مختلف التخصصات (باطنة، أطفال، مناطق حارة، طوارئ)، بالإضافة إلى فرق تمريض، وفنيين تمريض خدمات طارئة، مشيرًا إلى أنه سيكون في استقبال الوفد المصري بمطار الخرطوم، الدكتور أسامة عبدالرحيم، وزير الصحة السوداني.

وتابع «مجاهد» أن الوفد يضم أيضًا فرق وقائية متخصصة في مكافحة الأوبئة، لرش مبيدات لمكافحة القوارض والبعوض في المناطق المتضررة من الفيضانات، لمنع انتشار الأمراض نتيجة ركود المياه في هذه المناطق، كما سيقوم الفريق الوقائي بتدريب الكوارد البشرية في السودان على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة، والتعامل الآمن مع المبيدات، مضيفًا أنه سيتم تقسيم الوفد الطبي إلى ٤ فرق وتوزيعهم بـ 4 مناطق مختلفة في محيط العاصمة السودانية الخرطوم، لتقديم الخدمات الطبية لمتضرري السيول، وسيستمر عملهم حتى انحسار السيول.

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