شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة النواب» ترحب بعودة الرحلات الجوية الأوكرانية إلى القاهرة منتصف سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بإعادة تشغيل الخطوط الأوكرانية التي ستبدأ في تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، وذلك اعتبارا من منتصف سبتمبر الجارى، بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في بيان له أصدره، اليوم السبت، أن السياح الأوكرانيين أصبحوا من أهم سياح العالم، حرصا على زيارة المحافظات والمدن والمناطق السياحية والأثرية بصفة عامة ولمدينتي شرم الشيخ والغردقة بصفة خاصة.

ووجه صدقي التحية والتقدير للطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لنجاح الوزارة في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات الأوكرانية من مطار كييف الدولى إلى مطار القاهرة من خلال شركة «نيوستار» لخدمات الطيران والمعنية بتقديم الخدمات الأرضية للطيران الأوكراني في مطار القاهرة، مؤكدًا نجاح وزارة الطيران المدنى وبإشادة كبيرة من جميع سياح العالم في اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف المطارات المصرية لدرجة أن السياح من مختلف دول العالم روّجوا وأشادوا بمستوى الخدمة والأداء والالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا وناشدوا سياح العالم زيارة مصر للاستمتاع بها وبمناطقها السياحية والأثرية.

وكانت العديد من شركات الطيران العالمية قد استأنفت منذ بداية سبتمبر الجارى رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد فترة توقف لعدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أبرزها الخطوط الروسية إيروفلوت والخطوط الملكية الهولندية، وسط اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا التي أعلنتها سلطة الطيران المدنى المصرى.