شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 2211 مواطنًا بمركزي إدفو ونصر النوبة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بأسوان برئاسة الدكتور ايهاب عماد حنفي، وإشراف الدكتور طارق احمد حسن، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، أعمال القوافل العلاجية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وفي إطار ذلك، تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني، في قرية الطوناب بمركز ادفو، وقرية قورته ثالث بمركز نصر النوبة، وإستمرت لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2211 مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالي.