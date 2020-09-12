شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد خط «القباري - مطروح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس اشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، خط القباري/ مطروح مصطحبًا مسئولي الهيئة المعنيين، حيث بدأت الجولة بتفقّد محطة الحمام، وشدد خلالها رئيس الهيئة على ضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة ورفع القمامة المُلقاة بجوار سور المحطة وعمل محاضر للأهالي المخالفين لتعليمات الهيئة، كما تفقّد رئيس الهيئة العمل بمكاتب صرف التذاكر للاطمئنان على سير العمل بها وايرادات المحطة.

وبمروره على محطة الرويسات، نبّه المهندس أشرف رسلان على عدم رضاه عن مستوى نظافة مدخل المحطة وعليه أمر بتزويد المحطة بالعمالة اللازمة لانجاز المهام على الوجه الامثل مع دهان التندات، وتوفير مقاعد خشبية على رصيف المحطة لخدمة المسافرين، وبمتابعة سير العمل ببلوك الرويسات، نبّه بانتظام سير العمل بالبلوك طبقًا لبنود لائحة سلامة التشغيل، ومن ثمَّ استكمل مروره على المحطات على طول الخط لمتابعة انتظام سير العمل بها، ووجّه باستكمال أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك وغلق المعابر الغير قانونية على طول الخط وعمل محاضر لمنشئيها وذلك بالتنسيق مع الشرطة والمحليات ومراجعة التعديّات على أملاك الهيئة حفاظًا لمواردها وأملاكها.