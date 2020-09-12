شكرا لقرائتكم خبر عن «إنترنت مجاني وتتبع للرحلات».. مواصفات أتوبيسات «سوبرجيت» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة النقل، في بيان رسمي، السبت، ان الاتوبيسات الجديدة التي ستبدء خدماتها من خلال شركة السوبرجيت التابعة لها مزودة بكافة الخدمات الحديثة.

وأوضحت أن الـ10 اتوبيسات الجديدة التي تم التعاقد عليها لتدعيم اسطول الشركة ستساهم في تقديم خدمة متميزة للركاب بالاضافة إلى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف البيان أن هذه الأتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (انترنت مجانى – تتبع الرحلات- مداخل شحن –USB مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة- شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى).