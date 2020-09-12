شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: 429 مصنعًا تستوعب أكثر من 22 ألف عامل في المنطقة الصناعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك اهتمام كبير بتنمية القطاع الاستثمارى والصناعى بالمحافظة، وكذلك الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، والتى يأتى على رأسها الاستثمار في القطاع السياحى، وكذا الاستثمار في القطاع الصناعى، مشيراً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق لمنطقة 356 فدانا الصناعية بجنوب بورسعيد، من خلال هيئة التنمية الصناعية مضيفاً أن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تضم عددا من المصانع باجمالى 429 مصنعاً، منها 301 مصنع مُنتج ومتنوع في الصناعات التي ينتجها، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه، وبحجم عمالة تتخطى الـ 22 ألف عامل، هذا إلى جانب وجود 89 مصنعاً تحت الإنشاء منها أيضاً.

وأشار محافظ بورسعيد إلى المشروعات الصناعية الكبرى التي تم تنفيذها على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنها تتضمن 11 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من 8 مليارات جنيه، ورأس مال يصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، توفر أكثر من 7000 فرصة عمل، منوهاً إلى أن من بين تلك المصانع، مصنع بيراميدز للإطارات، والبورسعيدية للصناعات الغذائية. ومصنع انتاج لمبات الليد واواني الطهي بالاضافة إلى الكيانات العملاقة الاخري مثل الضفائر وكابسي.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة، أشار المحافظ إلى أنها تتضمن 178 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تتخطى الـ 5 مليارات جنيه، وبرأس مال يصل إلى 1.4 مليار جنيه، توفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل، مضيفاً أن مشروعات الشباب تضم 112 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 317 مليون جنيه، ورأس مال يصل إلى نحو 39 مليون جنيه، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل، لافتا إلى أن تلك المصانع تضم مشروع 58 مصنعا، الذي يقام على 13800 م2، وبتكلفة 26 مليون جنيه، وتعمل في أنشطة الملابس الجاهزة، والبلاستيك، والجلود، والكرتون، هذا إلى جانب مشروع 54 مصنعا، الذي يقام على مساحة 181 ألف م2، بتكلفة 208 ملايين جنيه، وتعمل مصانعه في القطاعات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الصناعية العملاقة التي تمت ببورسعيد ساهمت في جعل المحافظة من أهم المدن الصناعية في مصر بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب لطلاب التعليم الفنى خلال الدراسة، مشيرا أننا نوفر كافة الدعم للمستثمر الجاد والشباب الجاد بما يساهم في الارتقاء بالصناعة ودعم المنتج المحلى ورفع اسم مصر عاليا.