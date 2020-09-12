شكرا لقرائتكم خبر عن دورات إعداد مدربين مجانية بالتعاون بين محافظة الأقصر و«الاتصالات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة الاقصر، عن تنفيذ دورات اعداد مدربين للعام التدريبى مجانيه بدون أي مصروفات للعام التدريبى 2020/2021 وتمنح للمتدرب شهاده معتمده من معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ومكافأه ماليه في نهايه الدوره لمده ثلاث شهور.

يأتي ذلك في اطارالتعاون المثمر بين محافظه الاقصر ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI بوزاره الاتصالات.

واوضح سيد محمد الزناتى، مدير مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والمشرف على مراكز تدريب المحافظه ان الشروط العامة للتقديم للدورات هي ان يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا حديثى التخرج ( دفعات 2016 حتى 2020 ) من خريجى الكليات مثل ( هندسه –علوم – تجاره – كليات الحاسب الالى – حاسبات ومعلومات- اداب- تربيه –حقوق ........... الخ ).

ومن ابناء محافظه الاقصر المقيمين اقامه دائمه بها ،و ان يكون حاصلا على دورات مجموعه OFFICE كامله مع الالمام الجيد بتطبيقاتها واجاده التعامل مع شبكه الانترنت وأضاف انه، يفضل الحاصل على شهاده ICDL مع الالمام بخلفيه علميه وعمليه عن البرامج التي يبنى عليها موضوع الدوره، بالإضافة إلى اجتياز المتدرب الاختبارات المؤهله للقبول بالدوره والتى تعقد بمراكز تدريب المحافظه، وكذلك التفرغ التام مع تقديم اقرار خلال الاختبارات بانه لا يعمل باى جهه سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغه الكامل خلال مده البرنامج ،والايكون قد سبق له الحصول على منحه تدريب من المعهد.