شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسي بمقر جمعية رسالة في الدقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، السبت، بإفتتاح فرع الشهيد أحمد المنسي باحد مقرات جمعية رسالة للأعمال الخيرية وهو فرع مصدق بالدقي، وذلك بحضور الدكتور شريف عبدالعظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، يأتي افتتاح المقر تخليداً لذكري الشهيد قائد معركة البرث.

واعربت القباج عن سعادتها لتواجدها هذا اليوم في جمعية رسالة حيث ثمنت الدور الذي تقوم به الجمعية ف رسالة تتم اليوم ٢٠عاماً من العمل ليس فقط الانساني ولكن التنموي الاصيل بما يحمله من معنى فقد بدأت كنشاط طلابي وتطوع ووصلت الى٦٠ فرع على مستوى الجمهورية.

واكدت ان الجميل ايضاً في هذا اليوم هو تسمية هذا المبنى باسم الشيهد احمد منسي وهو رمز للبطولة حيث تعد البطولة ايضاً في كافة ميادين العمل فكل من يحمل قلم وفأس فهو يجاهد ونحن جميعاً نعمل فداء للوطن.

ولفتت القباج إلى ان العمل التنموي يتطلب العمل بروح الفداء فهذه الروح هي التي تبني الاوطان، واثنت على الروح التي شاهدتها بين الشباب في هذا المبنى والعمل التطوعي الذي يقومون به سواء في خدمة ذوي الاعاقة وتنمية الشباب ومحو الامية نحن داخل مبنى يحمل كل معاني البناء فنحن لسنا نبني في الحجر ولكننا نبني في البشر.

وأكد الدكتور شريف عبدالعظيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عن مدي فرحته واعتزازه بإطلاق اسم الشهيد احمد منسي على احد مقرات جمعية رسالة للتعبير عن مدي امتناننا وفخرنا ببطولاته.

وشدد على أن الجمعية منذ بدأ إنشائها لم تتوان عن دورها المجتمعي، ودائمًا تكون صاحبة السبق كما ساهمت جمعية رسالة في حل أزمة كورونا حيث قامت بإطلاق تحدي الخير لاحتواء اثار مكافحة فيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا من عمال اليومية والحرف اليدوية التي ستتأثر بشده بانقطاع أعمالها، وقد ساهمت المبادرة في مساعدة مئات الآلاف من الأسر المتضررة.

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