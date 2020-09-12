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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المياه الجوفية» يتفقد أعمال حماية قرية الزعفرانة من السيول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور صلاح شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، والمهندس محمد السيد، مدير عام المياه الجوفية للبحر الأحمر، السبت، بالمرور على عملية إنشاء عدد 2 بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة لحماية قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر من أخطار السيول، وذلك في وجود مهندسي الإشراف ومهندسي الشركة المنفذة.
وأكد شحاتة أن العمل في أعمال الحفر للبحيرتين والعملية تسير وفق البرنامج الزمني، وتم التنبيه على العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا أثناء العمل.
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