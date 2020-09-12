شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": مشروع لتبادل 2000 ميجاوات بين مصر واليونان وقبرص قيد الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك الكثير من الإنجازات في مجال الكهرباء طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر الآن ستكون مركزا محوريا وإقليميا للكهرباء، وهو ما جرت ترجمته على أرض الواقع، وهناك الكثير من المشروعات التى يتم استكمالها، حيث إن هناك مشروعات ربط بين مصر والمملكة العربية والسعودية، ومصر واليونان وقبرص، وهو مشروع جرى التقدم له من إحدى الشركات، من خلال تنفيذ مشروع ربط بحري لتبادل حوالي 2000 ميجا وات، والموضوع في مرحلة الدراسة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أن هناك طاقات متجددة أصبحت متوفرة الآن، وهناك خططا استراتيجية تم وضعها، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن تقوم الجهات المعادية لمصر بإطلاق الشائعات من أجل إحباط أى محاولة نجاح، موضحا أن ما يتم تجهيزه الآن هو أن يكون هناك بوابة بين إفريقيا وأوروبا من خلال تصدير مصر للكهرباء.

وأوضح، أن مصر لديها وفرة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما ترغب فيه الدول الأوروبية أن تحصل على الطاقة من مصادرها، مؤكدا أن تحديد الأسعار يجرى من خلال مراحل عدة ويتم تقييمه عالميا.

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وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء قد قال كالعادة أي نشاط جديد أو تنمية يلاقى شائعات جديدة هناك توجهات لتبادل الطاقة في الربط بيننا وبين الأردن وليبيا ومؤخرا السودان وقريبا بإذن الله يكون موجود استكمال لهذا الربط بيننا وبين السعودية، ومشروع للربط بيينا وبين قبرص واليونان قيد الدراسة.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية: المشروع عبارة عن كابل بحرى للربط مع قبرص وما زال قيد الدراسة، نحن لدينا على المستوى المحلى ما يكفى وليس لدينا تخفيف أحمال ولدينا قدرات احتياطية تتخطى 25% ولدينا قدرات تضمن ما يكفى للاستهلاك المحلى والمشروعات الاستثمارية ليس فقط في الوقت الحالي ولكن للفترة المستقبلية والقادم أفضل بإذن الله.

وتابع: الجزء الخاص للتقدم على المنصة التحول من نظام المحاسبة بالممارسة إلى العداد الكودى لدقة حساب الاستهلاك بدون تقنين الوحدة السكنية وهى عملية ضمان للشبكة الداخلية حتى لا تؤثر على الشبكة وهى عملية ضمان للمواطن والكهرباء.