شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يغادر قسم قصر النيل بعد إخلاء سبيله من النيابة فى قضية التصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى قسم شرطة قصر النيل، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله، عقب تصالحه مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل فى الجيزة فى شهر أبريل الماضى، وعقب قرار نيابة الجيزة بإخلاء سبيله، تم إعادة اللاعب لقسم قصر النيل مرة أخرى ومغادرته منذ قليل، بعد التأكد من عدم كونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وتنازل الشاب الذى صدمه صالح جمعة عن الاتهام، بناء على طلب النيابة العامة لاستكمال التحقيق فى القضية، كما حضر محمد النمر محاميا عن نادى الزمالك، بسبب أن السيارة المتسببة فى الحادث ملك عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.

وكان صالح جمعة لاعب الأهلى وصل فى سيارة ترحيلات إلى نيابة الجيزة بمحكمة جنوب الجيزة للتحقيق معه فى قضية مطلوب على ذمتها بتهمة صدم شاب بسيارته على كورنيش النيل حيث بدأت النيابة التحقيق معه .

وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلى بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح فى واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك.

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ومع إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، تبين من خلال الفحص أن اللاعب مطلوب على ذمة قضية أخرى، وهو ما تسبب فى عدم إنهاء إجراءات خروجه وتم ترحيله إلى نيابة الجيزة لسماع أقواله فى القضية الأخرى المتهم فيها.

وتوصلت التحريات، إلى أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بي ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع 256 mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و ا س ي 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019 ، و باسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك ، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.

ووقع حادث تصادم بين سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلي بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، ما أدى لتهشمهما دون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفادة وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، لمكان الواقعة.