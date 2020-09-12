شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار التصالح بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القرار رقم 1170 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة.

1 - تخفيض قيمه التصالح للسكنى بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح.

2 - تخفيض قيمه التصالح للتجارى والصناعى والإدارى الخدمى بالقرى 20% ولا يتعدى الحد الأدنى عن 50 جنيها للمتر المسطح.

3 - تخفيض قيمه مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% ولا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح.

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وفى السياق أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 20 ألف طلب، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضى، مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى وحتى مغادرة أخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلا على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن حى الهرم جاء فى المركز الأول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 1874 طلبا يتبعه حى الوراق بـ998 طلبا وحى العجوزة 766 طلبا، كما جاء مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 3174 طلبا ومركز أبو النمرس 2665 ومنشأة القناطر 2443 طلبا وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر.