شكرا لقرائتكم خبر عن كر وفر بمحيط قصر بعبدا.. والمتظاهرون اللبنانيون يحاولون الاعتصام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محيط قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات وقعت بين المتظاهرين الغاضبين المطالبين بتحقيق عادل وشامل وشفاف لأسباب انفجار مرفأ بيروت، وبين قوات الأمن.



اشتباكات بيروت

وحاول المتظاهرون نصب خيام للاعتصام بمحيط القصر ما أدى إلى تدخل قوى الأمن لمنعهم.



اشتباكات

وأدت الاشتباكات إلى كر وفر بين المتظاهرين الذين رفعوا العلم اللبناني في وجه قوى الأمن اللبنانية التي فرضت طوقا أمنياً لمنع المتظاهرين من قطع السياج المفروض بالقريب من قصر بعبدا.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، سقوط جريح على الأقل في صفوف قوى الأمن الداخلي، إثر الاشتباك مع المتظاهرين على الأوتوستراد المؤدي إلى مفرق القصر الجمهوري، كما اعتقلت القوات الأمنية عددا من المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على الجنود.

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اشتباكات قوى الامن

وقالت قناة " لبنان 24 " الرسمية إنه سقط جريح في صفوف قوى الأمن الداخلي إثر الاشتباك مع المتظاهرين.

وكانت تجمعات من اللبنانيين قد خرجت اليوم بالقرب من محيط قصر بعبدا حيث مقر إقامة الرئيس اللبنانى ميشال عون، تردد هتافات مؤيدة وداعمة للرئيس في الوقت الذي تحل غدا الأحد ذكرى الأربعين لكارثة انفجار مرفأ بيروت الذى خلف وراءه ما يقارب 7000مصاب و200قتيل؛ وبهذه المناسبة يقيم غبطة البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى صلاة على أرواح الشهداء والضحايا فى كنيسة سيدة لبنان حريصا بحضور عدد من أهالي الضحايا والشخصيات العامة فى لبنان

وفى الوقت نفسه خرج لبنانيون فى تجمعات أخرى مطالبين برحيل النظام محملينه مسئولية ما يمر به لبنان من أحداث كارثية وأزمات مستعصية.