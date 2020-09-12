شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بليبيا: نؤكد دعم واشنطن للأطراف الليبية للتوصل لحل سيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت السفارة الأمريكية في ليبيا عن ارتياحها للاتفاق بين الأطراف الليبية، متابعة: نرحب بتمكين مؤسسة النفط الليبية من استئناف عملها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت السفارة الأمريكية بليبيا، فى بيان لها أن المرتزقة والمسلحين يشكلون تهديدا حقيقيا لليبيا، مستطردة: نؤكد دعم واشنطن للأطراف الليبية للتوصل لحل سيادى.

وفى وقت سابق قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بلقاسم قزيط إن مصر ركيزة أساسية في الحل الليبى، موضحا أن التطورات الإيجابية والمتسارعة التي حدثت خلال الشهرين الماضيين كان لمصر دور كبير فيها، داعيا القاهرة لتكثيف التواصل بشكل أكبر مع المنطقة الغربية في ليبيا، وأكد “قزيط” في تصريحات مطولة لـ"الخليج 365" خلال مشاركته في اجتماعات القاهرة أن الوفد الليبى طالب مصر بتثبيت ودعم وقف إطلاق النار في ليبيا، بالإضافة لدعم مصر للعملية السياسية كونها لها تأثير داخل ليبيا باعتبارها دولة جوار ولها القيمة الأكبر باعتبارها الجارة الأقرب لليبيا، موضحا أن الوفد الليبى يعتزم لقاء عدد من المسئولين المصريين لوضع خارطة طريق تنسجم مع جهود البعثة الأممية ، وذلك بإعطاء وزن نسبى أكبر لبعض المعطيات وتعديل بعض المقترحات.