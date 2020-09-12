شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت رئيس الوزراء فى لقاء الإعلاميين على أرض الواقع.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها:

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

توجيهات الرئيس حسمت الموقف لصالح المواطن فى قانون التصالح.. مفاجآت رئيس الوزراء فى لقاء الإعلاميين على أرض الواقع: 1 – 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح بالريف.. 2 – خصم 25% من قيمة التصالح حال السداد الكامل.. 3 - الوضع القانونى سيمكن المواطن من وصول الخدمات له بشكل رسمي.. 4 – نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان تم البناء عليها.. 5 – تكلفة استصلاح فدان زراعى واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه.. 6 - البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر.. 7- البناء العشوائى يهدد بأزمة فى توفير غذاء لـ100 مليون مواطن.. 8- 5 آلاف كتلة سكنية ظهرت خلال الخمس سنوات الماضية تحتاج خدمات.





تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضى الزراعية منذ 2011

رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية.. مصر فقدت 400 ألف فدان زراعى على مدار 40 عامًا منها منذ 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان.. ونعلم أن قرار وقف البناء العشوائى لا يلقى قبولا بالشارع لكنه فى صالح المواطن.. المواطن لا بد أن يعى أنه يضيع غذاء أسرته مع تدمير كل قيراط زراعى

Advertisements

ترحيب واسع فى المحافظات.. وبرلمانيون يشيدون بقرار تحديد 50 جنيها قيمة التصالح فى الريف: خطوة مهمة للتسهيل على المواطنين.. ووكيل الإسكان: راعى كل البسطاء فى القرى والدولة قدمت كل التيسيرات

«مدبولى»: الرئيس وجه بتعميم سعر متر التصالح بالريف 50 جنيها «تيسيرا على أهالينا فى الريف».. رئيس الوزراء فى لقاء مفتوح مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين بمنطقة كفر سعد بالقليوبية: خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل.. ونعلم أن قرار وقف البناء العشوائى لا يلقى قبولا بالشارع لكنه فى صالح المواطن





«كفر سعد» أكبر رد على سؤال: لماذا تصدت الحكومة للبناء المخالف؟