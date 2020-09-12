شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى يكشف كيف تؤثر التعديات على السلامة الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة أخر ساعة، أن الدولة المصرية حريصة على توصيل كافة المرافق والخدمات لكل المدن والمحافظات، لذلك كان لابد من مطالبة أصحاب مخالفات البناء بضرورة التقدم بالتصالح ودفع قيمة التصالح.

وقال رئيس تحرير مجلة أخر ساعة، فى تصريحات لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الدولة تعى خطورة التعديات التى حدثت على الأراضى الزراعية وما يشكله من أزمة تنعكس على قلة رقعة الأرض الزراعية، وبالتالى التأثير على السلامة الغذائية للمصريين حيث تؤدى إلى قلة الإنتاج الزراعى.

ولفت رئيس تحرير مجلة أخر ساعة، إلى أن التصالح فى مخالفات البناء سيساعد الدولة على زيادة جودة الخدمات والمرافق التى تقدمها للمواطنين، خاصة أن الدولة حريصة أن تكون المرافق متواجدة فى جميع محافظات الجمهورية، وبالتالى فإن التصالح فى مخالفات البناء سيساهم فى مواجهة البناء العشوائى، لافتا إلى أن الدولة كانت حريصة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الذين سيتقدمون بطلبات تصالح.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.