شكرا لقرائتكم خبر عن المساجد الجديدة تزين مدينة الشروق بالخير والبركة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو الخليج 365، إنشاء وتشغيل عدد كبير من المساجد بمدينة الشروق، حيث تواصل الدولة خطتها لعمارة وبناء المساجد الجديدة، وتأتى هذه المساجد ضمن المشروعات القومية للدولة المصرية والتى تشهد فى هذه الفترة تقدما ملحوظا فى جميع المجالات وشتى الميادين.

وعلى أرض الواقع ومنذ 2014 وحتى يومنا هذا شهدت المدن الجديدة بناء 1200 مسجد مما يعنى بناء 171 مسجدا في كل عام، ويعني ذلك أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبنى مسجدا في مصر بمعدل كل يومين.

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