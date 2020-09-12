أخبار مصر | العناني: نستطيع الآن زيارة الأقصر والغردقة في يوم واحد

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني: نستطيع الآن زيارة الأقصر والغردقة في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غرد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر مخاطبًا العالم عن سهولة التنقل بين المواقع السياحية في مصر بيوم واحد.

وقال العناني "فقط في مصر تستطيع ان تستمتع بآثار الأقصر وشواطئ الغردقة و معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة. كل ذلك نفس اليوم"

وجاءت تغريدة العناني إشارة منه للخطوات المتتابعة التي اتخذتها الحكومة المصرية بالتنسيق بين عدة وزارات لربط المقاصد السياحية الثقافية بالسياحة الترفيهية، وهو ما ييسر للسائح الانتقال بينهما في يوم واحد.