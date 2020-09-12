أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة تصدر تعليمات لمواجهة السيول والأمطار

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة تصدر تعليمات لمواجهة السيول والأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبناء على التحذيرات التي تعلنها هيئة الأرصاد الجوية وتوقع سقوط الأمطار والسيول، وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات.
وأكدت نائب المحافظ، على ضرورة التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها.
كما أصدرت نائب المحافظ، تعليماتها بضرورة المرور ومتابعة أعمال تجهيز مخرات السيول وبالوعات صرف مياه الأمطار، والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول، نظرا لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى.
بالإضافة، لمراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.
وأشارت، إلى أن هناك تنسيق مع التمركزات، بغرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهه الأمطار حال حدوثها واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.
محافظ القاهرة يتفقد شق الثعبان
في سياق منفصل، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يوم الأربعاء، منطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام، حيث زار مصنع تدوير المخلفات الصلبة والأسئلة، والذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة، على مساحة 45 ألف م2.
وأوضح المحافظ، أن المصنع سيقوم بتحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت إلى طوب أسمنتي وانترلوك وبلدورات، وفقا لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنويا، حفاظا على البيئة.
بلغت نسبة تنفيذ المصنع 95%، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا نهاية العام الجاري.
كما زار محافظ القاهرة، خلال الجولة، عدد من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.
وأوضح اللواء خالد عبد العال، أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقا للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق).
وشملت أعمال التطوير، إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة.
بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.
تقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأتوستراد، بعمق 5كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقا بمنطقة طرة المعادي.
تتكون المنطقة، من 3 مناطق (كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان) على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.