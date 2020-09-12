أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة تصدر تعليمات لمواجهة السيول والأمطار

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة تصدر تعليمات لمواجهة السيول والأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المنطقة الجنوبية في القاهرة، حالة الطوارئ استعدادا لدخول فصل الخريف.

وبناء على التحذيرات التي تعلنها هيئة الأرصاد الجوية وتوقع سقوط الأمطار والسيول، وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات.

وأكدت نائب المحافظ، على ضرورة التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها.

كما أصدرت نائب المحافظ، تعليماتها بضرورة المرور ومتابعة أعمال تجهيز مخرات السيول وبالوعات صرف مياه الأمطار، والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول، نظرا لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى.

بالإضافة، لمراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

وأشارت، إلى أن هناك تنسيق مع التمركزات، بغرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهه الأمطار حال حدوثها واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.

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