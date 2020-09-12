مصر | التفاصيل الكاملة.. لاعب الأهلي في ورطة: متهم بقضيتين تهشيم سيارتين ودهس شاب

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة.. لاعب الأهلي في ورطة: متهم بقضيتين تهشيم سيارتين ودهس شاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد "صالح جمعة" لاعب النادي الأهلي يوم مأساوي منذ أمس الجمعة حتى اليوم، بعدما قام بتهشيم سيارتين بسيارته فى منطقة الزمالك، ولكن لم يحالفه الحظ ووقع في ورطة آخرى بعد قرار إخلاء سبيله، وأنه مطلوب على ذمة قضية أخرى تعود أحداثها لشهر إبريل الماضي.

القضية الأولى: تهشيم سيارتين

كانت البداية بتهشيم سيارتين بسيارته بمنطقة الزمالك، بناء على ذلك تم تحرير محضر ضده، وبمثوله أمام جهات التحقيق، تعهد اللاعب باصلاح التليفيات التي ارتكبها نتيجة الحادث

قرار النيابة: إخلاء سبيل

فقررت نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، تبين أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى ولم يخل سبيله، وتم ترحيله لنيابة الجيزة لمثوله أمام جهات التحقيق

القضية الثانية: دهس شاب بسيارته بمنطقة الجيزة

تعود أحداثها لشهر إبريل الماضي، بدهس شاب في عقده الثالث من العمر أثناء خروجه من عمله صباح الأربعاء، الكائن بشارع النيل بمنطقة الجيزة، حيث صدمه بسيارته وفر هاربًا.

بداية الواقعة

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كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًًا من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م" 31 عامًا، فني بمركز سياحي شارع النيل السياحي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة.

تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة، في الواقعة، أنه بالكشف عن لوحات سيارة اللاعب تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، فيما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروفها وملابساتها

وكانت استمعت جهات التحقيق لعدد من الشهود، الذين أكدوا صحة الواقعة، وأن صالح جمعة هو الذي يقود السيارة، فيما أمرت النيابة لاستماع لأقواله.

النيابة تستمع لأقواله من جديد

فبدأت النيابة اليوم، سماع أقوال اللاعب والمجني عليه من جديد أمام النيابة فى اتهامه بدهس شاب بسيارته فى منطقة الجيزة،وجهت له تهمة الإصابة الخطأ.

إخلاء سبيله

وأمام النيابة العامة طلب اللاعب التصالح مع المجنى عليه فى الواقعة، وأقر الطرفان بالتصالح أمام النيابة، وعليه صدر قرار النيابة بإخلاء سبيله.