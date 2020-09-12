مصر | بلاغ للنائب العام ضد مروجي الفتنة الكروية علي مواقع التواصل

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد مروجي الفتنة الكروية علي مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد صفحات تروج للتعصب الكروي وتحرض الجماهير علي الشغب واصفا لتلك الظاهرة (بالدعارة الكرويه).

وبدأ ايمن محفوظ المحامي بلاغه بالتدليل علي

انتشار وظيفه تسمي يوتيوبر التعصب الكروي وهو شخص يصنع فيديوهات وينشرها بقصد ازكاء نار التعصب لفريقه وسب وإهانة النادى المنافس وتحريض الجماهير علي الشغب ضد الفريق المنافس.



وبعد ان كانت محاولات فردية انتشرت لتشمل الكثير من مروجي الفتنة الكرويه بل اصبحت وظيفه يستاجر صاحبها لمن يدفع ويكون سباب وتحقير النادي المنافس حسب الطلب. وبعد ان كانت محاولات فردية انتشرت لتشمل الكثير من مروجي الفتنة الكرويه بل اصبحت وظيفه يستاجر صاحبها لمن يدفع ويكون سباب وتحقير النادي المنافس حسب الطلب. واضاف محفوظ بأن تلك الافعال قد تصل بالقطاع الرياضي الي كارثه في ظل استمرار بث الكراهيه بين الجماهير. وان تلك الافعال لا تقل خطوره عن جرائم فتيات التيك توك بل قد تكون اشد واكثر ضررا بمراحل.

واستطرد محفوظ ببلاغه ان تلك الافعال تمثل جرائم اساءة استعمال الإنترنت وانشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة كما يشكل جرائم عده طبقا للقانون الرياضه

بالمواد (84)،(85)،(92) من قانون الرياضة بمعاقبه المحرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو تعطيل نشاط رياضي ولو لم تتحقق اي نتيجه للتحريض. وكذلك السب والقذف او الترويع والحض علي الكراهية والتميز العنصري بين الجماهير بعقوبه الحبس والغرامة.



واختتم محفوظ ببلاغه بالموقع الالكتروني مطالبة وحده الرصد بمكتب النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونيه نحو رصد نشاط يوتيوبر الفتنه الكرويه وهم كثيرين وملاحقتهم قضائيا لخطوره افعالهم التي قد تنذر بكارثه

وهم أخطر من فتيات التيك توك.