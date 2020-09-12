مصر | عـاجل.. إخلاء سبيل صالح جمعة بضمان محل إقامته

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عـاجل.. إخلاء سبيل صالح جمعة بضمان محل إقامته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة قسم الجيزة، بإخلاء سبيل لاعب الأهلى صالح جمعة، بضمان محل إقامته في واقعة دهس شاب بسيارته بمنطقة كورنيش النيل.

وكان صالح جمعة دهس شاب بسيارته في شهر أبريل الماضي.

وتسلمت النيابة تحريات أجهزة الأمن التي أفادت بصحة حدوث الواقعة، وأن لاعب الكرة المتسبب في الإصابات التي لحقت بمقدم البلاغ عمرو محمد خليل، والتي أوضحتها التقارير الطبية لأحد المستشفيات، بأنه أصيب بكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، واستدعت إصابته بالأنف لإجراء عملية جراحية.

وتسلّمت النيابة تقارير فنية تتعلق بفحص كاميرات مراقبة بمكان الواقعة، والتى وردت بصحة الأقوال التي أدلى بها شهود العيان، وأن لاعب الأهلى أطاح بسيارته بـ«خليل»، في أثناء وقوفه إلى جوار الرصيف، في انتظار وسيلة مواصلات تقله إلى منزله.